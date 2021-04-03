Душе захотелось тепла: собака в прямом эфире отобрала микрофон у ведущей прогноза погоды
В эфире одного из российских каналов произошел курьезный инцидент: когда журналистка Надежда Сережкина рассказывала о прогнозе погоды, к ней подбежал золотистый ретривер и выхватил микрофон. Об этом пишет «Фонтанка».
Очевидно, собака восприняла микрофон за игрушку.
Сережкина погналась за «грабителем», а ведущая в студии заявила о том, что связь с Надеждой прервалась.
Спустя некоторое время Сережкина все-таки вышла на связь.
В кадре она сидела рядом со своим «обидчиком», гладила его и отмечала, что наступившая погода подходит для прогулки с питомцами.
При этом ведущая в студии отметила, что микрофону Надежды все же немного досталось.
«Хозяйка лабрадора рассказала, что хулигана зовут Мартин. И, что на самом деле он очень добрый и игривый», — отметили представители телеканала.
Издание отмечает, что похожий эпизод с собакой уже происходил в эфире канала в 2017 году. Тогда собака прибежала в студию, напугав ведущую в прямом эфире.
Напомним, ранее госпитализировали с переломом российскую телеведущую Екатерину Стриженову, которая упала со ступенек в прямом эфире программы «Время покажет».197
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