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Появилась голая во время ZOOM-заседания парламента: жена политика случайно оскандалилась в Сети

12:08 3 апреля 2021
ZOOM-трансляция

Со времени начала пандемии COVID-19 политики и общественные деятели разных стран стабильно попадают в курьезные ситуации, вызванные тем, что государственные учреждения и органы власти переводят свою работу в онлайн-режим, пишет Daily Star.

Очередной «жертвой» подобного «перехода в Сеть» стал член Национальной палаты традиционных представителей ЮАР.

В связи с тем, что заседание палаты парламента проходило в режиме видеоконференции, ничего не подозревавшая супруга депутата зашла во время его выступления в комнату полностью голой.

На конфуз обратил внимание председатель заседания. Он попросил политика сообщить супруге, что она в прямом эфире и ее видит минимум тридцать человек.

Депутат смутился и объяснил коллегам, что заседание проходит позднее. Оно должно было закончиться в десять вечера, но затянулось. И тогда мужчина решил перебраться в спальню.

Этого, в свою очередь, никак не ожидала его жена, которая всего лишь хотела принять душ и лечь спать.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году мама ученика во время онлайн-урока появилась в кадре голой и едва не сорвала занятие.

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