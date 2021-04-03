Путинский «Спутник V» не помог: президент Аргентины заболел коронавирусом после вакцинации

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter утром 3 апреля, пишут «Известия».

Так, коронавирус застал Фернандеса сразу после празднования 62-летия в пятницу. По информации президента, у него наблюдается температура 37,3, головная боль. Из-за плохого самочувствия он сделал быстрый тест на коронавирус и тот оказался положительным.

«Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, соблюдаю действующие протоколы и следую указаниям моего личного врача», — сообщил Фернандес.

Как пишет Buenos Aires Times, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован против от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной российской лабораторией «Гамалея» и сейчас ожидает результатов повторного ПЦР-теста из лаборатории.

Как писали «ФАКТЫ», ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что Европе не нужна российская вакцина против коронавируса. Он напомнил, что в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.

Фото: alferdezok/Facebook

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