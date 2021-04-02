КГБ Беларуси официально признал Тихановскую террористкой

КГБ Беларусси официально внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Как сообщают росСМИ, всего в список было внесено 18 человек, среди них — экс-министр культуры страны Павел Латушко.

В конце марта против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По словам генерального прокурора, экс-кандидат и другие оппозиционеры пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах. Примечательно, что задержания состоялись накануне Дня воли.

МВД Беларуси тогда заявило, что взрывы должны были прогреметь в Минске и в воинской части в Печах. По версии силовиков, задержанный 35-летний житель Пинского района, ранее уже имевший проблемы с законом, регулярно участвовал в уличных маршах протеста, а перед 25 марта заложил взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске. Вторую самодельную бомбу мужчина якобы вез на автомобиле в Борисовский район, где и был задержан.

Силовики тогда заявили о намерении объявить Тихановскую в международный розыск, а также направить запрос в Литву и Польшу о выдаче подозреваемой для привлечения к уголовной ответственности.

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