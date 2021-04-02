Мальчик погиб в аквапарке, празднуя свое выздоровление после ковида

13-летний Леонардо Луна Герреро вместе со своей семьей развлекался в аквапарке Ксенсес, который находится в мексиканском городе Плая-дель-Кармен близ курорта Канкун. Как сообщает издание The Yucatan Times, кардиолог Мигель Анхел Луна Калво, его жена и четверо детей решили таким образом отпраздновать выздоровление Леонардо от коронавируса, которым уже переболели все его родные. Во время плавания по так называемой «ленивой реке» нога школьника неожиданно застряла в водяном фильтре, и подросток c головой ушел под воду. Глубина в этом месте составляла всего 60 сантиметров.

Родители сначала подумали, что мальчик шутит. Когда стало ясно, что это не игра, Мигель попытался спасти сына, но было уже поздно — тот захлебнулся. Мальчика в бессознательном состоянии удалось достать из воды. Пока ждали машину скорой помощи, отец-врач делал Леонардо искусственное дыхание. Однако он умер в больнице на следующий день в результате легочного кровотечения, вызванного утоплением.

Руководство аквапарка, которого родители винят в случившемся, заявили, что это первый подобный случай за 30 лет. Оказалась, что крышка люка, обычно прикрывавшая фильтр, по каким-то причинам была открыта.



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