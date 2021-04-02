Полицейский расстрелял табун лошадей, потому что ему было скучно

Российский полицейский в Республике Алтай открыл огонь из ружья по табуну лошадей возле природного парка «Белуха». При этом девять животных погибло, еще двое было ранено. Об этом сообщает МК.ru.

Инцидент произошел на территории Усть-Коксинского района Горного Алтая. Стрелок работал в российской полиции Онгудайского района. Ночью он остановил машину на автодороге «Подъезд Талда — Тюнгур Ущерб» и открыл огонь по животным из личного охотничьего ружья. В результате полицейский убил восемь кобыл и одного жеребца. По словам мужчины, он захотел развлечься.

Ущерб от «развлечения» полицейского оценивается в 1,3 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в России брат и сестра «разобрались» с помощью топора.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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