В сети впервые показали видео с Навальным в колонии

Российский пропагандистский ресурс Life.Ru выложил в сеть первое видео с оппозиционером Алексеем Навальным из колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание. Видеозапись датирована 26 марта, уточняет Life.

В кадре сотрудник колонии останавливает Навального, который прогуливается по жилому блоку с кружкой чая.

У них завязывается разговор, в ходе которого сотрудник делает Навальному замечание относительно его внешнего вида, и тот застегивает пуговицу на вороте своей робы.

Очевидно, публикация видео призвана опровергнуть слова оппозиционера об издевательствах над ним в колонии.

Отметим, что 24 марта появились сообщения об ухудшении здоровья Навального в исправительной колонии. Сначала заключенный страдал от болей в спине, а затем, по его словам, боль перешла в ноги. Чтобы привлечь внимание к неоказанию ему медицинской помощи, политик объявил голодовку.

Фото Медуза

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