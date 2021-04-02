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Мир

Блогер Картье Бугатти попыталась покончить с собой

15:21 2 апреля 2021
Картье Бугатти

В Москве пыталась покончить с собой 19-летняя модная блогерша Картье Бугатти (настоящее имя — Кристина Степанова). Как сообщает Mash, полицейским она объяснила, что была в отчаянии из-за конфликта с бойфрендом Богданом Голяшовым.

Тагедия разыгралась в отеле на Ленинградском проспекте. Довести свое намерение до конца Кристина не смогла и вызвала скорую.

По данным российского ресурса Hypestar, о блогерше известно мало. Точно известно лишь, что она живет. Своим любимым занятием она называет отдых в популярных клубах и ресторанах города, где компанию составляют друзья и молодой человек. Имеет десятки татуировок по всему телу, а в будущем планирует покрыть тату все свое тело (за исключением лица).

Картье Бугатти

Напомним, в феврале в Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко на Новом Арбате выпал мужчина. В момент трагедии в квартире проходила вечеринка, на которой присутствовал сын Яковенко и еще несколько человек. Пострадавшим оказался 29-летний друг сына актрисы — в полночь он якобы заявил присутствующим, что идет спать, но через некоторое время его обнаружили под окнами дома.

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