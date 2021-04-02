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Мир

Стало известно о срочной встрече послов НАТО из-за войск РФ у границы с Украиной

14:12 2 апреля 2021
штаб-квартира нато

Послы стран НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить стягивание Россией сил к границе с Украиной. Действия россиян были названы дестабилизирующими обстановку в регионе, сообщает Reuters.

«Союзники поделились обеспокоенностью по поводу недавних действий России на украинской территории и у границы. Союзники также обеспокоены нарушением Россией прошлогоднего соглашения о прекращении огня — на прошлой неделе погибли четверо украинских военных», — заявил представитель НАТО по результатам встречи.

Напомним, накануне Соединенные Штаты пообещали Украине помощь в случае продолжения российской агрессии, а атташе США, Канады и Великобритании встретились с руководством украинского Минобороны и командующим ООС.

Фото mil.gov.ua

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