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Мир

Кремль назвал пугающей ситуацию на Донбассе

13:27 2 апреля 2021
Кремль

В России, где к границе с Украиной перебрасывают войска, назвали ситуацию на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил «пугающей».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

При этом Песков заявляет о «провокации украинских военных — не одиночных, а множественных». Вместе с тем в Кремле называют «неприемлемыми и неуместными заявления из Киева о возможности появления американских военных в Украине». Мол, это привело бы к росту напряженности.

Также пресс-секретарь хозяина Кремля заявил, что «появление американских военных в Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности».

Эти заявления прозвучали на фоне отказа российской делегации в ТКГ поддержать предложения Украины и ОБСЕ о прекращении огня.

Напомним, что украинская разведка предупреждала, что Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, конечной целью которого является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения.

Тем временем в США пообещали помочь Украине в случае продолжения российской агрессии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой украинского Минобороны Андреем Тараном.

Фото из Википедии.

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