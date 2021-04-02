Египет оценил ликвидацию «суэцкой пробки» в один миллиард долларов

После того, как контейнеровоз «Ever Given» в течение недели блокировал судоходство по Суэцкому каналу, власти Египта заявили, что будут требовать возмещения ущерба в размере миллиарда долларов.

Как сообщает «Associated Press», речь идет о затратах по деблокированию канала (в операции принимали участие порядка 800 человек) и о других потерях, связанных с временной остановкой судоходства.

При этом не уточняется, кто именно должен возместить ущерб Египту. Лишь отмечается, что ранее у владельцев компании, которой принадлежит злосчастный контейнеровоз, с властями были неплохие отношение.

Само судно с грузом стоимостью 3,5 млрд. долларов в данный момент находится в одном из водоемов на территории Египта. «Ever Given» разрешат покинуть территорию страны, если компенсацию согласуют.

Подробный материал о происшествии с контейнеровозом в Суэцком канале читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор Kees Torn.

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