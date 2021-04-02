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В Брюсселе полиция водометами разогнала толпу, собравшуюся на фестиваль, который оказался розыгрышем

8:36 2 апреля 2021
Полиция применяет водомет

В столице Бельгии Брюсселе полиция водометами и слезоточивым газом разогнала толпу, собравшуюся в парке Буа-де-ла-Камбр. Люди ожидали анонсированный в соцсетях фестиваль, объявление о котором оказалось первоапрельской шуткой.

Как сообщает издание Daily Mail, в парк подтянулись около пяти тысяч человек, нарушая правила о запрете массовых собраний, введенные в связи с пандемией коронавируса. На призывы полицейских разойтись желающие повеселиться не реагировали. В итоге в парк были посланы конная полиция и спецназ. Задержаны около сотни человек. Несколько десятков получили травмы. Так, одна женщина попала под копыта полицейской лошади и потеряла сознание.

Пострадавшие есть и среди стражей порядка, которых закидывали камнями и бутылками.

Прокуратура Брюсселя ведет расследование, чтобы выяснить, кто стоит за публикацией о проведении «фестиваля».

Фото Twitter

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