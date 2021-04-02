В Брюсселе полиция водометами разогнала толпу, собравшуюся на фестиваль, который оказался розыгрышем

В столице Бельгии Брюсселе полиция водометами и слезоточивым газом разогнала толпу, собравшуюся в парке Буа-де-ла-Камбр. Люди ожидали анонсированный в соцсетях фестиваль, объявление о котором оказалось первоапрельской шуткой.

Как сообщает издание Daily Mail, в парк подтянулись около пяти тысяч человек, нарушая правила о запрете массовых собраний, введенные в связи с пандемией коронавируса. На призывы полицейских разойтись желающие повеселиться не реагировали. В итоге в парк были посланы конная полиция и спецназ. Задержаны около сотни человек. Несколько десятков получили травмы. Так, одна женщина попала под копыта полицейской лошади и потеряла сознание.

Bruxelles aujourd'hui les policiers déployés par dizaines, à cheval ou à pied, en équipements antiémeutes policiers + canons à eau pour disperser un rassemblement au Bois de la Cambre, 1 femme grièvement blessée par un cheval! Toute cette armée est mobilisée au nom de l'EPIDEMIE! pic.twitter.com/SyuGBzzhRc — Le Général (@LE_GENERAL_FR) April 1, 2021

Пострадавшие есть и среди стражей порядка, которых закидывали камнями и бутылками.

Прокуратура Брюсселя ведет расследование, чтобы выяснить, кто стоит за публикацией о проведении «фестиваля».

Two evenings of fun in the sun in Brussels and the police have finally had enough of COVID rule breaches. Here theyre charging at people in the Bois de la Cambre park. pic.twitter.com/boUZJ5wjtM — Jack Parrock (@jackeparrock) April 1, 2021

La police charge à cheval et tente de disperser la foule au Bois de la Cambre#Bruxelles pic.twitter.com/BkG5ZoAXDh — Infos Bruxelles (@Bruxelles_City) April 1, 2021

Фото Twitter

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