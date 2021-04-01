«Молчу и молчать буду»: Познер объяснил, почему не комментирует скандал в Тбилиси

Телеведущий Владимир Познер, после того как был забросан яйцами в Грузии и вынужденно ретировался из страны, заявил, что не будет комментировать случившееся. В Instagram Познер ограничился лаконичным комментарием о том, что слишком много чести — обсуждать произошедшее.

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — заявил он.

У читателей Познера мнения разошлись. Некоторые советуют ведущему забыть об инциденте и сосредоточиться на празднике (1 апреля Познеру исполняется 87 лет).

Кое-кто обвиняет жителей Грузии в излишне резкой реакции.



Есть и те, кто винит самого Познера: странно было рассчитывать на теплый прием в Грузии после того, что наговорил во время российского вторжения в 2008 году.

Организовавшая визит Познера в Тбилиси певица Миранда Мирианашвили извинилась перед всеми, кого могла обидеть.

«Я по умолчанию люблю свою страну, люблю свой народ. Даже тех, кто меня оскорбляет. Они не знают меня, но злятся и пытаются посмеяться надо мной, моей семьей, моими гостями… Я знаю, что всеми участниками сегодняшней драмы движет любовь к родине», — заявила певица.

Познер, напомним, планировал отпраздновать день рождения в Грузии и стать гостем у семьи бизнесмена Леонида Огарева и Миранды Мирианашвили. После акций протеста возле гостиницы, где остановился Познер, ведущий предпочел вернуться в Москву.

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