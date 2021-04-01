Там же, где и Ефремов: блогер Эдвард Бил устроил резонансное ДТП в Москве

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу, что привело к столкновению пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

По информации столичного управления ГИБДД, в ДТП серьезно пострадала женщина, которая была за рулем одного из авто — ее госпитализировали в реанимацию.

Эдвард Бил (Эдуард Биль) — известный видеоблогер, у который более 4 млн подписичиков в YouTube. Он прославился скандальными пранками.

Менее года назад на этом же участке Садового кольца устроил аварию актер Михаил Ефремов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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