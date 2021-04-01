27.69 / 27.88 32.41 / 32.76
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Там же, где и Ефремов: блогер Эдвард Бил устроил резонансное ДТП в Москве

14:32 1 апреля 2021
ДТП

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу, что привело к столкновению пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

По информации столичного управления ГИБДД, в ДТП серьезно пострадала женщина, которая была за рулем одного из авто — ее госпитализировали в реанимацию.

Эдвард Бил (Эдуард Биль) — известный видеоблогер, у который более 4 млн подписичиков в YouTube. Он прославился скандальными пранками.

Менее года назад на этом же участке Садового кольца устроил аварию актер Михаил Ефремов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
российские военные

Песков ответил украинскому журналисту по поводу переброски войск РФ к границе с Украиной

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

деньги

Украинцев предупредили об изменениях с выплатами пенсий

Злата Огневич

Злата Огневич с огромным декольте спела гимн Украины

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер