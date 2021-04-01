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Песков ответил украинскому журналисту по поводу переброски войск РФ к границе с Украиной

14:16 1 апреля 2021
российские военные

Россия перемещает войска в пределах территории своей страны и это не представляет угрозы для других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

Так Песков ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной.

По словам Пескова, Кремль обеспечивает безопасность своих рубежей в связи с тем, что наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО.

По поводу российских войск на Донбассе, пресс-секретарь Путина заявил, что их там никогда не было и в очередной раз назвал конфликт на востоке Украины гражданской войной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе страны порядка четырех тысяч военных, которые приведены в состояние боевой готовности.

Как сообщали «ФАКТЫ», спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон обеспокоен усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной. Представитель США также обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, 26 марта в результате обстрелов оккупантов под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных и двое были ранены.

Фото из открытых источников

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