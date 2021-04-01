Песков ответил украинскому журналисту по поводу переброски войск РФ к границе с Украиной
Россия перемещает войска в пределах территории своей страны и это не представляет угрозы для других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».
Так Песков ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной.
По словам Пескова, Кремль обеспечивает безопасность своих рубежей в связи с тем, что наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО.
По поводу российских войск на Донбассе, пресс-секретарь Путина заявил, что их там никогда не было и в очередной раз назвал конфликт на востоке Украины гражданской войной.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе страны порядка четырех тысяч военных, которые приведены в состояние боевой готовности.
Как сообщали «ФАКТЫ», спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон обеспокоен усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной. Представитель США также обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе.
Напомним, 26 марта в результате обстрелов оккупантов под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных и двое были ранены.
Фото из открытых источников669
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