Стало известно о новом резонансном расчленении в Санкт-Петербурге

В России глава нефрологического центра Мариинской больницы Петербурга признался, что убил и расчленил свою жену. Дело расследовалось 11 лет, сообщает «Фонтанка».

Александр Земченков, главный специалист Петербурга по почкам, убил свою жену Ирину, врача-гинеколога, так как не захотел скандала при разводе. Последний раз женщину видели 22 февраля 2010 года. Тогда у ее мужа провели обыски дома и в машине.

При этом Александр Земченков помогал тестю и троим своим детям искать пропавшую. Он даже отправил заявку в программу «Жди меня». Сам злоумышленник жил с новой женой, ради которой якобы и пошел на преступление. Нынешняя супруга — тоже медик. В семье двое детей.

Земченков признался в убийстве. Следствие считает, что тело жертвы он увез в лес.

«Эпизоды с расчленением тел происходят в Петербурге с пугающей частотой», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге профессор Соколов убил и расчленил свою любовницу-аспирантку.

Фото: pixabay.com

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