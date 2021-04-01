Авто пресс-секретаря Путина попало в ДТП
Автомобиль пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова попал в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом сам чиновник не пострадал, его в машине не было.
По данным РБК, авария произошла 31 марта в районе Волгоградского проспекта в Москве. Машина Genesis, зарегистрированная на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» и закрепленная за Песковым столкнулась с такси.
Сообщается, что автомобиль передвигался с включенным спецсигналом. В результате аварии у машины повреждены пассажирская дверь, крыло, бампер и ось заднего колеса.
За рулем правительственной машины находился водитель, которого недавно взяли на работу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко в начале этого года передвигался по Киеву на автомобиле с закрашенным номером. В сети отметили, что обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости.
Фото rbc.ru/108
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