Оказавшийся в передряге с Познером продюсер Дробыш испытал ужас

Российский продюсер Виктор Дробыш, фигурант базы «Миротворца» за незаконное пересечение государственной границы Украины, который находился в числе гостей Владимира Познера в Тбилиси, описал происходящую акцию протеста против ведущего одним словом «Ужас».

«Сначала я написал очень много текста под этими видео. Потом все стер, потому что очень трудно давать этому оценку. Я мечтал оказаться в Тбилиси. Очень люблю Грузию, людей, которые там живут, но вышло так, как вышло. Еще раз скажу, что не берусь никого судить, но очень хочу, чтобы песни о братских народах не остались всего лишь песнями!!! Любите друг друга!!!», — такой пост оставил Дробыш в Instagram прод видео.

Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить свое 87-летие. Грузины припомнили ему слова об Абхазии и потребовали, чтобы россияне оставили столицу Грузии. Под отелями, в который поселились приезжие, прошли акции протеста. В инцидент вмешалась полиция.

В итоге 1 апреля Познер и его гости улетели из Тбилиси чартерным рейсом. Им пришлось покидать гостиницу под охраной полиции. Участники акции протеста требовали, чтобы Познер покинул страну.

На рассвете, когда часть гостей ведущего везли в аэропорт, транспорт забросали яйцами. По некоторым данным, самого Познера вывезли из гостиницы на частном автомобиле.

Фото Instagram/vdrobysh

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