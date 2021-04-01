Боец ММА, который убил свою 47-летнюю подругу и пытался убить ее 15-летнего любовника, сел в тюрьму пожизненно

Британский боец MMA (смешанных боевых искусств) Пол Робсон получил пожизненный тюремный срок за убийство своей бывшей возлюбленной и попытку убийства ее 15-летнего любовника. Как пишет издание Metro, 50-летний Робсон получит право подать ходатайство о досрочном освобождении не ранее, чем через 35 лет.

Боец ранее уже был неоднократно судим. Впервые он попал в тюрьму в 2005 году, где и познакомился со своей будущей жертвой Кэролайн Кэйлл, которая работала в этом же исправительном учреждении сотрудником по вопросам образования. Затем британец попал за решетку в 2014 году, возобновив свой тайный роман с Кэролайн. После выхода Робсона на свободу Кэйлл бросила своего мужа, тюремного надзирателя, и пара поселились вместе. Кэролайн оставила работу при тюрьме и устроилась на в обычную школу. Вскоре Пол узнал о ее романе с несовершеннолетним, после чего пара со скандалом рассталась.

Робсон шантажировал 47-летнюю учительницу, угрожая придать огласке ее связь с подростком и вымогая у нее деньги. А спустя две недели подстерег парочку возле дома Кэролайн в Нотумберленде и набросился на обоих, зверски избив, используя при этом прихваченные с собой инструменты — от ножниц до мясницкого ножа. Для Кэролайн удар по голове оказался смертельным. Школьник получил множество травм.



Кэролайн

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