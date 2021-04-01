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Мир

Сын Байдена признался в трате на наркотики заработанных в украинской компании денег

11:42 1 апреля 2021
Хантер Байден

В США на 6 апреля запланирован выпуск книги сына президента США Хантера Байдена, в которой он, в частности, признается, что деньги, заработанные им в украинской газовой компании Burisma, помогли разжечь у него алкогольную и наркотическую зависимость.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «The Washington Post» — это издание получило книгу еще до выхода в свет.

Отмечается, что в своих мемуарах Хантер Байден признался, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы снова входить в совет директоров — деньги подорвали его отношения с семьей и деловую карьеру. Он признает, что политическая карьера отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни Джо Байден не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

Издание уточняет, что Белый дом отказался комментировать книгу, сославшись на заявление президента и первой леди Джилл Байден в начале февраля этого года, когда было объявлено о выпуске книги: «Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который открыто говорит о своей зависимости, чтобы другие могли увидеть себя в его путешествии и обрести надежду».

В мемуарах Хантер Байден подробно описывает распад своего первого брака, неудачные отношения, которые он начал с вдовой умершего в 2015 году от онкологического заболевания брата.

Напомним, что в Украине по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина было заведено уголовное производство в отношении тогда еще бывшего вице-президента США Джо Байдена.

А в ноябре 2020 года дело было закрыто.

Фото Хантера Байдена из Википедии.

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