Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».

Как сообщает «Грозный ТВ», об этом заявил президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник. Он предположил, что заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии.

Напомним, что недавно Рамзан Кадыров оскорбительно высказался в адрес президента США Джо Байдена, считающего президента РФ Владимира Путина убийцей. Так, чеченский лидер назвал Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника».

Ранее глава Чечни приказал объявить кровную месть родственникам братьев-ингушей, которые якобы напали на сотрудников патрульно-постовой службы Грозного.

Фото с сайта главы Чеченской Республики.

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