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Мир

Закиданный яйцами Познер ретировался из Грузии

10:02 1 апреля 2021
Владимир Познер

Российский телеведущий Владимир Познер, который прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить свое 87-летие, был вынужден покинуть Грузию после разгоревшихся в столице государства протестов.

Как сообщают «Новости-Грузия», Познер сотоварищи улетели из Тбилиси чартерным рейсом авиакомпании Airzena.

Им пришлось покидать гостиницу под охраной полиции — у отеля всю ночь продолжалась акция протеста. Ее участники возмущались комментариями Познера относительно Абхазии и требовали, чтобы он покинул страну.

На рассвете, когда часть гостей ведущего везли в аэропорт, транспорт забросали яйцами. По некоторым данным, самого Владимира Познера вывезли из гостиницы на частном автомобиле.

А «Грузия онлайн» приводит слова ведущего, который заявлял: «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения». При этом он отказался отвечать на вопросы, касающиеся его мнения о статусе Абхазии.

Ранее ведущий отличился и своими высказываниями по поводу Крыма, заявляя, что ему понятна логика захвата украинского полуострова. Мол, в противном случае на границе с Россией могли бы появиться солдаты НАТО, поскольку властям РФ был понятен курс Украины на более тесную интеграцию с Североатлантическим альянсом. Хотя и признавал, что международные нормы были нарушены.

Напомним, что данные Владимира Познера внесены в базу «Миротворца» из-за поездок в оккупированный Крым.

Фото Владимира Познера из социальных сетей.

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