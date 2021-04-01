27.68 / 27.90 32.38 / 32.78
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Четыре человека погибли из-за стрельбы в Калифорнии

9:26 1 апреля 2021
машина и полиция

В американском городе Ориндж, штат Калифорния, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них один ребенок. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC.

Стрельба началась около 17:30 в двухэтажном офисном здании. Огонь по людям открыл неизвестный. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего и задержали его.

В настоящее время ситуация стабилизировалась. Угрозы для населения нет.

Напомним, вечером 16 марта в американском штате Джорджия были убиты восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Все убийства были совершены в спа-салонах. Полиция арестовала главного подозреваемого.

Фото скриншот видео

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джошуа

12-летний мальчик повторил челлендж из TikTok — это закончилось смертью мозга

Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

шприцы, тест и маска

В Украине новый антирекорд по смертности от ковида за сутки

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер