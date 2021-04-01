Четыре человека погибли из-за стрельбы в Калифорнии
В американском городе Ориндж, штат Калифорния, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них один ребенок. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC.
Стрельба началась около 17:30 в двухэтажном офисном здании. Огонь по людям открыл неизвестный. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего и задержали его.
В настоящее время ситуация стабилизировалась. Угрозы для населения нет.
Напомним, вечером 16 марта в американском штате Джорджия были убиты восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Все убийства были совершены в спа-салонах. Полиция арестовала главного подозреваемого.
Фото скриншот видео17
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