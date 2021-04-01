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Мир

Пробку в Суэцком канале связали с проклятием фараонов — экспертам пришлось дать разъяснения

8:39 1 апреля 2021
Статуя фараона

В социальных сетях распространяются слухи о том, что цепь несчастных случаев, произошедших в Египте за последнее время, связана со знаменитым «проклятием фараонов». Как сообщает издание Daily Star, сторонники этой теории напоминают о столкновении двух поездов в районе города Тахта, в результате которого погибли более 30 человек, обрушении десятиэтажного жилого дома в Каире, унесшем жизни восьми человек, ряде крупных пожаров (в том числе в туннеле города Эз-Заказик), обрушении лесов при строительстве моста, а также «пробке» в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Полагают, что все это якобы связано с тем, что 3 апреля египетские власти планируют потревожить покой мертвых, устроив 40-минутный «Золотой парад фараонов». 22 мумии, в числе которых фараон Тутмос III, Рамcес II, Сети I, Секнен-Ра, царицы Хатшепсут и Меритамон, а также другие правители древности, торжественного перевезут из Египетского музея на каирской площади Тахрир в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Пользователи сети считают, что эти планы разбудили древнее проклятие, о котором напоминает надпись на гробнице Тутанхамона — «Смерть на быстрых крыльях настигнет всякого, кто потревожит покой фараона».

Чтобы опровергнут эти слухи, пришлось даже вмешаться экспертам. Так, египтолог Захи Хавасс, бывший министр Египта по делам древностей, заявил в телеэфире, что проклятия фараонов не существует. И ничего мистического в мумиях нет. По его словам, загадочные смерти археологов, которые в прошлом раскопали захоронения фараонов, могли быть связаны с патогенами, которые присутствовали в гробницах.

А египетский экстрасенс Самех Абу Арайес заявил, что духи фараоны ему лично сообщили, что не имеют ничего против планирующегося парада.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Египте нашли мумию с золотым языком.

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