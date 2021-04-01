Пентагон обвинил Россию в трагедии под Шумами

В нарушении режима прекращения огня на Донбассе виновна Россия. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает «Укринформ».

Представитель США также заявил, что Вашингтон обеспокоен усиленным присутствием российских войск на границе с Украиной.

«Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня», — цитирует издание слова спикера оборонного ведомства США.

Напомним, 26 марта в результате обстрелов оккупантов под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных и двое были ранены.

Кроме того, Кирби сообщил, что Пентагон обсуждает с союзниками по НАТО вопросы, связанные с эскалацией обстановки, нарушением режима прекращения огня, а также ростом напряженности в регионе.

Представитель Пентагона также заверил, что эти вопросы обсуждались и с руководством Минобороны РФ.

По данным Минобороны Украины, Россия стянула к украинской границе 28 батальонных тактических групп. Об этом во вторник на внеочередном заседании Верховной Рады заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Слова Хомчака некоторые народные депутаты восприняли по-своему, что вызвало резонанс в украинском обществе.

Фото facebook.com/pressjfo.news/

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