Франция ужесточила карантин

Во Франции на месяц усилили карантин. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрона.

«Меры по торможению инфекции, уже действующие в 19 департаментах, с вечера субботы будут распространены на всю территорию на 4 недели», — говорится в сообщении президента в Twitter.

À partir de ce samedi soir et pour 4 semaines, les mesures de freinage déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues à tout le territoire métropolitain. pic.twitter.com/NaYUKv65o8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021

Речь, в частности, идет об ограничении передвижения граждан и закрытии школ.

Сообщается, что в период с 3 апреля по 2 мая передвижения между регионами будут разрешены только по веским причинам. Гражданам разрешается уезжать от дома без оформления специальных разрешений на расстояние до 10 км.

Будут закрыты детские сады, школы, а также заведения общественного питания, ТРЦ, спортзалы, театры и кинотеатры.

На всей территории страны будет действовать комендантский час с 19:00 до 06:00.

Согласно данным сайта worldometers.info, за последние сутки во Франции выявлено 30 702 новых случая заражения коронавирусом, умерли 337 человек. Всего с начала пандемии заболели 4 585 385 человек.

Напомним, в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, карантинные меры ужесточены и в Украине. Так в Киеве жесткий локдаун будет действовать до 16 апреля, не исключено введение комендантского часа.

Фото iz.ru/

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