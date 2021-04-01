Из-за Познера в Тбилиси произошли беспорядки

Российского телеведущего Владимира Познера, которому понятна захватническая политика России, в частности, по Крыму, недружественно встретили в Тбилиси. Об этом сообщает «Грузия Online».

Известно, что Познер приехал в столицу Грузии отпраздновать свой день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним прибыли около 50 представителей российского шоу-бизнеса.

Возле гостиницы, в которой остановились ведущий и его гости, началась акция протеста. Познеру напомнили его слова о том, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». Российский пропагандист на это заметил, что возможно он это и говорил, но сейчас о политике говорить не собирается.

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, так как он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки, барабанили по металлическим поверхностям и отключили электричество в здании гостиницы.

Позже возле отеля произошли столкновения между прибывшими полицейскими и протестующими.

По информации «Рустави-2», демонстранты вызвали в гостиницу Vinotel инспекцию труда, заявив, что Познер и его гости нарушили комендантский час, который введен в Грузии в связи с коронавирусом и действует с девяти часов вечера.

Инспекция оштрафовала отель на 10 тысяч лари (почти три тысячи долларов). Полиция заявила, что Познера и его спутников тоже оштрафуют.

После начала акции телеведущий и его гости переехали в другой отель. Протестующие переместились к нему и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали «Вон из Грузии!». Активисты заявили, что намерены остаться возле отеля на всю ночь и продолжить протест завтра.

Напомним, в Украине фамилия Познера внесена в базу «Миротворца» из-за поездок в оккупированный Крым. Журналист признал, что действительно посещал полуостров с нарушением установленных Украиной правил: не через украинские пункты пропуска, а самолетом с российской территории. Но к запрету въезда на территорию нашей страны отнесся спокойно.

Фото rustavi2. ge/

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