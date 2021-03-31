Навальный объявил голодовку в колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в Покрове, сообщил, что начал голодовку. Узник пишет, что у него нет других методов борьбы, поэтому он выбрал отказ от пищи.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку», — написал политик в Instagram.

Он снова напоминает об ухудшении здоровья. По его словам, боль в спине перешла в ногу. Участки правой и левой ноги потеряли чувствительность. Врача к узнику не пускают.

Вместо медицинской помощи Навального по нескольку раз за ночь будят. При этом в камере вокруг кровати политика не убирают по приказу администрации колонии, которая подговаривает «зэков-активистов» запугивать рядовых зэков.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — уточнил Навальный.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что за время пребывания в заключении получил десять выговоров, что дает возможность администрации тюрьмы отправить его в штрафной изолятор, где «условия близки к пыточным».

Напомним, более 20 российских врачей опубликовали открытое обращение «к политическому руководству» России, заявив об опасности для здоровья Навального при отсутствии квалифицированной помощи.

Фото Instagram/navalny

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