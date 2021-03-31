Ричард Брэнсон представил зеркальный космолет

Во вторник, 30 марта, частная компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, представила свой новый космический корабль. Это Spaceship III. Из названия очевидно, что речь идет о космолете третьего поколения. Первый из этих аппаратов получил название VSS (Virgin SpaceShip) Imagine.

Пока его только выкатили из ангара, чтобы показать журналистам. В мае-июне инженеры Virgin Galactic планируют поднять космолет в небо. Испытания будут проводиться на частном космодроме в американском штате Нью-Мексико.

В качестве тягача использовался внедорожник Range Rover Astronaut Edition, которым управляла Ди Честер, одна из будущих астронавтов Virgin Galactic.

Внешне Imagine почти не отличается от космолета Unity предыдущей серии SpaceShipTwo. О технических свойствах космолета ничего не сообщается. Гендиректор Virgin Galactic Майкл Колглейзер отметил, что компания делает новые корабли быстрее, чем раньше, но медленнее, чем хотелось бы.

Главное отличие Imagine от Unity это зеркально-металлический корпус, который, по заявлению Колгейзера, будет отражать окружающее пространство, постоянно меняя свой цвет во время полета в космос. Зеркальная раскраска также должна защитить корабль от перегрева.

Издание Engadget уже сравнило Imagine с королевским звездолетом Набу из киносаги «Звездные войны».

Параллельно с космолетом третьего поколения компания Брэнсона продолжит испытания Unity. Объявлено, что третье поколение «заложит основу для проектирования и производства будущих кораблей». «Это важная веха в многолетних усилиях Virgin Galactic, направленных на выполнение 400 полетов в год с каждого космопорта», — говорится в заявлении компании.

Virgin Galactic уже несколько лет пытается организовать суборбитальные туристические полеты. Первоначально компания планировала отправить первых космических путешественников весной 2015 года, но после аварии SpaceShipTwo в 2014 году часть желающих отказались от полета. Сейчас начала суборбитальных путешествий ожидают около 600 человек, забронировавших билеты по 200−250 тысяч долларов каждый. Предполагается, что их начнут отправлять на орбиту после полета Ричарда Брэнсона, намеченного на конец 2021 года. Ранее ожидалось, что миллиардер совершит свое путешествие не позже марта нынешнего года.

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