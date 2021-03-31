Девушка обнажилась на камеру слежения в метро

В Москве на станции метро «Котельники» девушка подошла к камерам видеонаблюдения и распахнула плащ — на ней было лишь нижнее белье.

Видео в сеть выкладывает «КП».

На ролике показано, как девушка в плаще, платке и темных очках идет по пустому перрону. Прямо перед камерой она расстегивает плащ, поправляет чулок и медленно уходит.

Недавно абсолютно голая девушка разгуливала по улицам Мукачево в Закарпатской области. Полицейские выяснили, что 23-летняя возмутительница спокойствия пыталась совершить самоубийство. Патрульным пришлось выезжать на место инцидента дважды, при этом во второй раз у девушки отобрали нож, а саму ее передали медикам.

А в Румынии объектом нападения голой женщины стала телеведущая Мирела Вайда. Во время прямого эфира в студию забежала обнаженная женщина, которая кричала «Верни мои деньги» и бросила в Мирелу булыжник.

Фото — скриншот.

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