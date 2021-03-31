В Италии разгорелся шпионский скандал с причастностью России

В Италии сотрудники сил безопасности расследуют дело о шпионаже: задержаны итальянский и российский военнослужащие. Об этом сообщает Repubblica.

По информации правоохранителей, итальянский военный доставил сверхсекретные документы россиянину в обмен на денежное вознаграждение. Задержаны капитан ВМС Италии и российский военнослужащий, который работает при посольстве РФ в Риме. За ними следили сотрудники спецслужб.

Оба задержанных находятся под следствием по обвинению в шпионаже и угрозе государственной безопасности, за что им грозит многолетнее тюремное заключение.

Издание отмечает, что Италия оказалась вовлечена в новую наступательную стратегию России, о чем свидетельствует такой откровенно враждебный шаг, как шпионаж.



Ранее в шпионаже уличили двух российских дипломатов в Болгарии.

Фото: pixabay.com

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