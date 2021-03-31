ВОЗ обнародовала доклад о происхождении ковида

В официальном докладе Всемирной организации здравоохранения по поводу причин возникновения коронавируса, как и в черновом варианте, перечислены четыре сценария распространения ковида.

Как передает «Укринформ», наиболее вероятным вариантом называют передачу вируса от животного к другому, а потом уже и к человеку. Правда, промежуточное звено все еще не обнаружено.

Наиболее вероятным называют вариант распространения через промежуточное, возможно дикое животное, которое одомашнили и выращивают на фермах. Такое животное могло заразиться от летучей мыши, которые считаются наиболее вероятным источником вируса.

Еще один вариант — прямая передача к человеку от летучих мышей или, например, ящериц.

Также, как и в черновом варианте, попадания в человеческий организм вируса через замороженные продукты питания считают возможным, но маловероятным, а заражение из-за утечки из уханьской лаборатории — очень маловероятным.

Эксперты считают, что коронавирус мог начать распространяться среди людей не более чем за два месяца до того, как его впервые зафиксировали в декабре 2019 года.

Напомним, что за 30 марта 2021 года в Украине зафиксировали рекордное количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом — по состоянию на утро 31 марта их было 407.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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