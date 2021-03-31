После того, как «токсичную и бесстыжую» королевскую семью атаковал «экранный муж» Меган Маркл Патрик Джей Адамс, в защиту герцогини Сассекской выступил еще один актер из телесериала «Форс-мажоры», в котором жена принца Гарри снималась до замужества. Как пишет издание Metro, Д.Б. Вудсайд, который назвал Меган «одной из самых милых, приятных и умных людей» из всех, которых он когда-либо встречал, призвал королевскую семью извиниться перед ней. И предупредил, что они «связались не с той женщиной».

«Послушайте, главное в ней то, что она сильная и выносливая. Если они думают, что подобные вещи надолго выбьют ее из игры, они выбрали не ту женщину, с которой можно было связываться. Они не с той женщиной связались, им нужно отступить. Отступить и извиниться, потому что она не такая», — заявил 51-летний темнокожий актер в эфире телепрограммы Entertainment Tonight. Он также говорил, что британцам нужно «оставить ее в покое» и перестать винить во всем.

Выступление Вудсайда вызвало возмущение у британских пользователей сети. «Да кто он такой, чтобы так говорить о королевской семье?», «Придурок, который хочет урвать свою минуту славы», «Это Меган нужно отступить и извиниться», «Очередной ее „друг“ порет чепуху. Лучше займись своими делами», — писали в комментариях.

Вудсайд в "Форс-мажорах"

Знакомые Меган Маркл возмущены обвинениями в буллинге бывших подчиненных, которые прозвучали в ее адрес, а также жалобами Меган на то, что члены королевской семьи не оказывали ее поддержки, а некоторые даже проявляли расизм.

Между тем дядя Кейт Миддлтон, брат ее матери Гэри Голдмсит, заявил, что абсолютно не верит словам Меган о том, что жена принца Уильяма якобы довела ее до слез. «Я знаю Кейт с рождения. В ней нет ни капли жестокости и подлости. Это просто не в ее характере. Внутри она еще красивее, чем снаружи. Если кто-то и психовал — так это, должно быть, Меган. Кейт попыталась бы прийти к примирению. Я буду бороться за честь Кейт до самой моей смерти», — сказал Гэри. Он также заявил, что Маркл — актриса, которая знает, как манипулировать аудиторией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемая в буллинге Меган Маркл лишилась еще одной сотрудницы: внезапно уволилась директор фонда Archewell.

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