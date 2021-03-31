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Мир

Президент Литвы вслед за Байденом счел Путина убийцей

11:27 31 марта 2021
Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа, как ранее и его американский коллега Джо Байден, заявил, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей.

Как сообщает «Делфи», литовский лидер ответил на вопрос «BNS», может ли он, как и президент США Джо Байден, назвать Путина убийцей. «К сожалению, да», — ответил Гитанас Науседа.

Отмечается, что президент Литвы упомянул о неуважении Россией территориальной целостности соседних государств, таких как Украина.

«Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежение территориальной целостностью своих соседей, что Кремль в последнее время довольно демонстративно показывает», — сказал Науседа.

Напомним, что после резонансного заявления Джо Байдена, Владимир Путин, которого сочли убийцей, ответил в стиле «кто обзывается, тот сам так и называется».

Фото Гитанаса Науседы с сайта Офиса президента Украины.

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