«Было бы преступлением»: архиепископ Кентерберийский высказался о «досрочной» свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Венчавший принца Гарри и Меган Маркл духовный глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби впервые высказался о «тайной досрочной свадьбе» герцога и герцогини Сассекских — которая якобы произошла за три дня до пышной церемонии, транслировавшейся в телеэфире. В интервью Опре Уинфри Меган заявила: «Знаете, за три дня до свадьбы мы поженились. Об этом никто не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали: «Сморите, вот это все — это спектакль для всего мира. А мы хотим союз между нами и для нас». И, по ее словам, архиепископ Кентерберийский поженил их прямо во дворе дома. Тогда жених и невеста проживали на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. «Нас было только трое», — поддакнул жене принц Гарри.

Однако потом Сассексам пришлось взять свои слова обратно. Это произошло после того, как в распоряжение журналистов попало свидетельство об их браке, где четко указана дата — суббота, 19 мая 2018 года. И место — Виндзорский замок. Пресс-секретарь Маркл и ее мужа заявил, что тремя днями ранее была таки не свадьба, а просто неформальный «обмен клятвами верности». Это уточнение подорвало доверие и к остальным публичным признаниям Меган и Гарри, выдвинувшим в интервью ряд обвинений против членов королевской семьи.

Джастин Уэлби, который долго отказывался давать комментарии по этому поводу, в интервью итальянскому изданию La Repubblica наконец также подтвердил, что законное бракосочетание состоялось 19 мая, хотя до этого он он несколько раз встречался с женихом и невестой. Он не может рассказать о том, что было во время этих встреч, так как обязан соблюдать конфиденциальность, которую ожидают от священника.

«Я подписал свидетельство о браке, которое является юридическим документом. И я бы совершил серьезное уголовное преступление, если бы подписал его, зная, что оно было фальшивым… Официальная свадьба была в субботу», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Цепляется за титулы: подмечено, чем трудоустроившийся принц Гарри отличается от своих работающих кузин-принцесс.

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