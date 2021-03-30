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У Маска новая потеря: прототип корабля Starship для полета на Марс разбился во время испытаний

17:00 30 марта 2021
Прототип корабля Starship

SpaceX заявила о крушении еще одного — одиннадцатого — прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль SN11 разбился во время испытаний 30 марта, причем катастрофа транслировалась в YouTube.

Прототип SN11 успешно поднялся на запланированную высоту в 10 километров, перешел в горизонтальное положение и начал снижение для посадки, однако после спуска на высоту в один километр связь с ним резко оборвалась. Также не известно, взорвался ли корабль после посадки, или разбился от удара о землю.

Изначально испытания прототипа SN11 планировались на минувшую пятницу, 26 марта, однако их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее при посадке взорвались прототипы SN8 и SN9, а SN10 спустя 10 минут после приземления разлетелся на куски. Предполагается, что причиной могла стать утечка метана.

Фото nasa.com/

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