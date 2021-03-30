Написал диссертацию вместо Путина: ректор университета в Питере стал долларовым миллиардером

В конце марта российское интернет-издание «МБХ медиа» опубликовало результаты журналистского расследования, предметом которого стали доходы ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Он возглавил вуз в 1994 году, а спустя три года там защитил диссертацию Владимир Путин. И Литвиненко был его научным руководителем.

Примечательно, что еще через 20 лет дочь ректора Ольга Литвиненко в беседе с журналистами портала The Insider, известного своими совместными расследованиями с международной группой Bellingcat, заявила, что диссертацию для Путина ее отец написал, по всей видимости, сам.

И вот теперь «МБХ медиа» наглядно показало, насколько это выгодно — помогать Путину обманывать всех и вся. О том, что господин Литвиненко не бедствует, было известно давно. Российская версия журнала Forbes в 2020 году включила питерского ректора в список 200 самых богатых бизнесменов в РФ. Его капитал оценили в 800 миллионов долларов, что обеспечило Литвиненко 118-е место в рейтинге. Там же указывалось, что основным источником доходов бывшего научного руководителя Путина являются акции компании «Фосагро». Это один из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире.

Эксперты «МБХ медиа» взяли калькулятор и занялись подсчетами. Известно, что в 2007 году Литвиненко являлся владельцем 10% акций «Фосагро». Однако в период с 2014-го по 2021 год его доля выросла вдвое. На данный момент стоимость акций, принадлежащих ректору, составляет более миллиарда долларов!

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко к тому же руководил предвыборным штабом Путина

Эти ценные бумаги с 2014-го по 2019 год должны были принести Литвиненко не менее 20 миллиардов рублей (264 миллиона долларов) дохода. Это следует из финансовой отчетности «Фосагро» за указанный период. Однако уважаемый ученый задекларировал за это время всего 1,3 миллиарда рублей (17,2 миллиона долларов) дохода, с которых и заплатил в бюджет. Получается, что Литвиненко утаил от государства почти 19 миллиардов рублей (почти 247 миллионов долларов)!

Справедливости ради нужно сказать, что услуги ректора написанием диссертации не ограничились. В 2000-м, 2004-м и 2012 годах Литвиненко возглавлял предвыборный штаб Путина, а в 2018 году был одним из руководителей этого штаба.

Интересно, что кандидатская диссертация Путина на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» практически полностью списана с работ американских ученых. Президента России поймали на плагиате исследователи Брукингского института в Вашингтоне.

Фото телеканала Россия

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