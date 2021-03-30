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Мир

В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

11:30 30 марта 2021
Давка на стадионе

Стало известно, что в давке на похоронах президента Танзании Джона Магуфули, который умер 17 марта в возрасте 61 года, погибли 45 человек. Еще 37 получили травмы. Среди погибших — пятеро членов одной семьи: женщина, двое ее детей в возрасте шести и пяти лет, а также племянники — 11-летний мальчик и восьмилетняя девочка.

Как сообщает издание The East African, люди штурмовали стадион в городе Дар-эс-Салам, где 21 марта был выставлен гроб с телом главы державы для публичного прощания. Танзанийцы лезли через заборы и ломали ограждения.

«Эти люди не были преступниками. Они пришли на стадион, чтобы выразить свою любовь к ушедшему лидеру. Но, поскольку толпа была огромна, некоторые проявили нетерпение и решили игнорировать официальные входы, чтобы попасть на стадион», — рассказал представитель полиции Ласаро Мамбосаса.

Фото THE CITIZEN | NMG

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