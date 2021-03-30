27.79 / 27.98 32.64 / 32.98
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Сатанинские» кроссовки с человеческой кровью, раскупленные в интернете за минуту, оказались в центре скандала

10:32 30 марта 2021
Сатанинские кроссовки

Американская креативная компания MSCHF совместно с рэпером Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»). Как сообщает CNN, в числе материалов, из которых они сделаны, использовалась человеческая кровь, которую предоставили сами сотрудники компании. На создание каждой пары пошла одна капля крови, растворенная в чернилах.

За основу была взята модель кроссовок Nike Air Max 97. Обувь украшена пентаграммой, изображением перевернутого креста и надписью «LUKE 10:18» — отсыл к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Также в связи с этим цена на черно-красную обувь была установлена в 1018 долларов. Всего было произведено 666 пар кроссовок, которые были раскуплены в интернете менее, чем за минуту.

Выпуск кроссовок приурочен к релизу клипа рэпера «MONTERO» — где Lil Nas X фигурирует в образе демона.

В соцсетях пользователи массово выражали возмущение кроссовками с подобной символикой. Свое недовольство выразил ряд общественных деятелей и политиков.

Компания Nike подала в суд на MSCHF, обвинив ее в нарушении права на товарный знак и причинении ущерба репутации. В руководстве Nike заявляют, что их компания не имеет никакого отношения к выпуску этой обуви и рекламе сатанизма.

Ранее бренд MSCHF выпустил кроссовки под названием «Jesus Shoes» («Обувь Иисуса»). Они тоже содержали капли жидкости в своей подошве — воду из реки Иордан.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отобранная для «Евровидения» песня вызвала «сатанинский» скандал на Кипре.

Фото MSCHF

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

антонина паперная

Врут: осевшая в России дочь Ольги Сумской пожаловалась на росТВ

Александр Серый

Продюсер Александр Серый умер из-за ковида

Судейский молоток

Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер