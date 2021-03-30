Россия устроила торпедные стрельбы у берегов Крыма

Российские военные провели учения у берегов оккупированного Крыма — в торпедных стрельбах практическими боеприпасами приняли участие экипажи двух подлодок.

В ЧФ РФ заявляют, что экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород» Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы из подводного положения по условной цели в акватории Черного моря.

Сообщается, что после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом.

Напомним, что в Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных сил России — его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма в 2014 году.

А в России бросили за решетку 64-летнюю жительницу оккупированного Россией Севастополя Галину Довгополую — ее приговорили к 12 годам колонии за якобы сбор разведданных для Украины о Черноморском Флоте РФ.

Фото с сайта ЧФ РФ.

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