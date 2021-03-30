27.80 / 27.99 32.66 / 33.00
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Россия устроила торпедные стрельбы у берегов Крыма

10:05 30 марта 2021
Подводная лодка ЧФ РФ

Российские военные провели учения у берегов оккупированного Крыма — в торпедных стрельбах практическими боеприпасами приняли участие экипажи двух подлодок.

В ЧФ РФ заявляют, что экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород» Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы из подводного положения по условной цели в акватории Черного моря.

Сообщается, что после завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом.

Напомним, что в Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных сил России — его подозревают в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма в 2014 году.

А в России бросили за решетку 64-летнюю жительницу оккупированного Россией Севастополя Галину Довгополую — ее приговорили к 12 годам колонии за якобы сбор разведданных для Украины о Черноморском Флоте РФ.

Фото с сайта ЧФ РФ.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Серый

Продюсер Александр Серый умер из-за ковида

Джо Байден

Травму российской ведущей сочли мгновенной кармой за сюжет о споткнувшемся Байдене

маша и елена кравец

Дочь Елены Кравец «слила» в сеть фото молодой матери

Подводная лодка ЧФ РФ

Россия устроила торпедные стрельбы у берегов Крыма

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер