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Мир

Кремль посетовал на нежелание Байдена танцевать с Путиным «танго»

9:14 30 марта 2021
байден

В Кремле дали понять, что все еще не простили американскому президенту Джо Байдену фразу о Путине-убийце. Одновременно в Москве обижаются, что Штаты не идут на диалог. Такой вывод можно сделать из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в интервью АиФ.

Песков напомнил известную поговорку про танго для двоих и еще раз предложил руководству США пообщаться с российским президентом.

«Нужно начать говорить… Народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», — заявил Песков.

Напомним, российские политики сразу после заявления Байдена заявили, что это «водораздел», «хамское поведение» и списание в утиль попыток сближения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил двум президентам решиться на открытый диалог.

Фото whiitehouse/Instagram

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