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Мир

Канада и Австралия ввели новые «крымские» санкции против России

8:49 30 марта 2021
крымский мост

Канада и Австралия ввели новые «крымские» санкции против России, в том числе за крымский мост. Об этом объявили внешнеполитические ведомства двух стран.

Канада вводит санкции против компаний и их руководителей, ответственных за запуск поездов через Крымский мост. Под санкциями оказались:

  • Ленпромтранспроект;
  • Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
  • Крымская железная дорога;
  • Крымская первая страховая компания;
  • Александр Ганов, директор «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Леонид Рыженькин, генеральный директор «Мостотреста».

Канада замораживает активы указанных лиц и запрещает свои гражданам и компаниям осуществлять какие-либо сделки с перечисленными субъектами, оказывать им финансовые или иные услуги.

Аналогично Австралия с 30 марта вводит санкции против четырех российских компаний, занимавшихся строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив. Санкции предполагают запрет на совместную деятельность, а для физлиц — запрет на поездки в Австралию.

Внешнеполитическое ведомство Австралии объяснило, что присоединилось к решению Евросоюза и Великобритании. Обновленный «черный список», составленный австралийским МИДом, включает 168 граждан России и 52 компании.

Фото krymsky_bridge/Instagram

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