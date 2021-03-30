Канада и Австралия ввели новые «крымские» санкции против России
Канада и Австралия ввели новые «крымские» санкции против России, в том числе за крымский мост. Об этом объявили внешнеполитические ведомства двух стран.
Канада вводит санкции против компаний и их руководителей, ответственных за запуск поездов через Крымский мост. Под санкциями оказались:
- Ленпромтранспроект;
- Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
- Крымская железная дорога;
- Крымская первая страховая компания;
- Александр Ганов, директор «Гранд Сервис Экспресс»;
- Леонид Рыженькин, генеральный директор «Мостотреста».
Канада замораживает активы указанных лиц и запрещает свои гражданам и компаниям осуществлять какие-либо сделки с перечисленными субъектами, оказывать им финансовые или иные услуги.
Аналогично Австралия с 30 марта вводит санкции против четырех российских компаний, занимавшихся строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив. Санкции предполагают запрет на совместную деятельность, а для физлиц — запрет на поездки в Австралию.
Внешнеполитическое ведомство Австралии объяснило, что присоединилось к решению Евросоюза и Великобритании. Обновленный «черный список», составленный австралийским МИДом, включает 168 граждан России и 52 компании.
Фото krymsky_bridge/Instagram98
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