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Мир

Анталья и Стамбул вводят комендантский час: что ждет туристов

21:52 29 марта 2021
турция

Турция усиливает карантинные меры в стране, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Anadolu Agency. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сохранить по всей стране комендантский час по будням с 21:00 до 5:00. В регионах с высоким риском заражения вводится еще и «комендантский час выходного дня». Он будет действовать с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

К регионам с высоким риском коронавирусной инфекции относятся Стамбул, Анкара и Измир, а также вся провинция Анталья, популярная у туристов.

До 13 апреля в Турции рестораны и кафе смогут работать, если зал заполнен не более чем на 50%. Новые ограничения будут введены с 13 апреля и до 13 мая, когда мусульмане отмечают священный месяц Рамадан. На этот период по всей стране вводится локдаун — будут запрещены традиционные ужины большой компанией. А заведениям питания будет разрешено работать только на вынос.

Новые ограничения последовали после получения свежей статистики от Минздрава. За последние сутки в Турции зарегистрировано более 32 тысяч новых заболевших COVID-19.

Фото pixabay.com

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