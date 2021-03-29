Популярную российскую актрису госпитализировали с переломом

Известная актриса и пропагандистка российского «Первого канала» Екатерина Стриженова получила перелом руки во время съемок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Екатерина Стриженова упала при записи программы «Время покажет», которая проходила в Останкино. Телеведущую госпитализировали.

Пропагандистка Стриженова внесена в базу сайта «Миротворец» за многолетнюю антиукраинскую пропаганду в программе «Время покажет» и нарушение границы Украины — незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что Екатерину Стриженову уличили в лицемерии и двуличии — пока она рассказывает о грандиозных успехах России, ее дочь наслаждается жизнью в США.

Напомним, у другого пропагандиста «Первого канала» Артема Шейнина, соведущего Екатерины Стриженовой, приключился конфуз в прямом эфире — он нецензурно выругался по поводу разгромного поражения футбольной сборной России.

Фото: скриншот

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