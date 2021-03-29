27.83 / 28.02 32.71 / 33.05
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На Тихановскую завели дело за терроризм

17:41 29 марта 2021
тихановская

В Беларуси оппозиционерку Светлану Тихановскую пытаются выставить виновной за подготовку взрыва в Минске и в воинской части в Печах 25 марта. Тихановская уже полгода как уехала в Литву и на родину вернуться, похоже, не сможет, поскольку в родной стране стала подозреваемой в подготовке теракта.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед объявил, что было возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. Об этом сообщает Belta. Под подозрением участники инициативы BYPOL и персонально Тихановская. Расследование поручено белорусскому КГБ.

Тихановскую собираются объявить в международный розыск, а также направить запрос в Литву и Польшу о выдаче подозреваемой для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, перед Днем воли в Беларуси полиция задержала 35-летнего мужчину с самодельным взрывным устройством. Гражданин ехал к воинской части в Печах. Еще одно кустарно изготовленную бомбу нашли в Минске в мусорнике возле детской площадки.

Инициатива BYPOL заявила, что попытки приписать им готовящиеся теракты — это «полный бред». Участники движения считают, что власти пытаются воспользоваться поводом и избавиться от неугодных гражданских движений.

Фото prezident. sveta/Instagram

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

василий василенко

Стало известно, за что в России на 12 лет посадили украинского футболиста

Анна Панова

Телеведущая Анна Панова впервые показала годовалую дочь

семья

Алена Мозговая сообщила о смерти от ковида родителей 12 детей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер