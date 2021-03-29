На Тихановскую завели дело за терроризм

В Беларуси оппозиционерку Светлану Тихановскую пытаются выставить виновной за подготовку взрыва в Минске и в воинской части в Печах 25 марта. Тихановская уже полгода как уехала в Литву и на родину вернуться, похоже, не сможет, поскольку в родной стране стала подозреваемой в подготовке теракта.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед объявил, что было возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. Об этом сообщает Belta. Под подозрением участники инициативы BYPOL и персонально Тихановская. Расследование поручено белорусскому КГБ.

Тихановскую собираются объявить в международный розыск, а также направить запрос в Литву и Польшу о выдаче подозреваемой для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, перед Днем воли в Беларуси полиция задержала 35-летнего мужчину с самодельным взрывным устройством. Гражданин ехал к воинской части в Печах. Еще одно кустарно изготовленную бомбу нашли в Минске в мусорнике возле детской площадки.

Инициатива BYPOL заявила, что попытки приписать им готовящиеся теракты — это «полный бред». Участники движения считают, что власти пытаются воспользоваться поводом и избавиться от неугодных гражданских движений.

Фото prezident. sveta/Instagram

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