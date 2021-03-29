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Мир

Навальный сообщил об угрозе ШИЗО

13:47 29 марта 2021
Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что за время пребывания в заключении получил десять выговоров, в то время как лишь за два выговора можно оказаться в штрафном изоляторе, где «условия близки к пыточным».

В Instagram выложили информацию от Навального. Он рассказывает, что получил четыре выговора за две недели в СИЗО «Кольчугино» и шесть выговоров за две недели в ИК-2 «Покров».

«Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»; отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке (не шучу). Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», — пишет Навальный.

Ранее более 20 российских врачей опубликовали открытое обращение «к политическому руководству» России, заявив об опасности для здоровья Навального при отсутствии квалифицированной помощи.

Напомним, что политик пожаловался на невыносимые боли в спине и недееспособность ноги.

Фото Алексея Навального из социальных сетей.

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