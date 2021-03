Кто же виновен в «суэцкой пробке»

На протяжении шести суток Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, оставался закрытым для прохода судов. Важнейший торговый морской путь между Европой и Азией оказался закупорен, словно труба, гигантским контейнеровозом Ever Given, севшим на мель ночью 24 марта. Застрявшее судно длиной 400 метров и шириной 59 метров перегородило канал, и это нанесло колоссальный ущерб мировой торговле. Каждый день вынужденного простоя Суэца наносил убытки в размере 9 миллиардов долларов.

Дно канала в месте аварии углубили до 18 метров

Только 28 марта в ходе спасательной операции удалось сдвинуть Ever Given с места. До этого снять контейнеровоз с мели пытались 10 буксиров. Только после того, как им на помощь пришли Alp Guard из Нидерландов и Carlo Magno из Италии, контейнеровоз протянули на 30 метров с мертвой точки, но затем судно снова остановилось.

На рассвете 29 марта операция увенчалась успехом. К этому моменту дно канала в месте аварии углубили до 18 метров, «высосав» 27 тысяч кубических метров песка из-под Ever Given. Капитаны буксиров, участвовавших в авральных работах, оглушили берега канала торжествующим воем ревунов.

Их радость, тем не менее, не сравнима с облегчением, которое испытали в тот момент тысячи и тысячи моряков, страховых агентов, биржевых брокеров, бизнесменов в Европе и Азии. Авария в Суэцком канале и неопределенность касательно сроков освобождения контейнеровоза привели к резкому скачку цен на нефть. Кроме того, моментально выросли расценки на фрахт грузовых судов. Страховые компании со слезами подсчитывали свои убытки. Морские перевозчики выслушивали проклятия от заказчиков миллионов тонн различных грузов.

Так, знаменитая компания IKEA сообщила, что ее покупатели не получат вовремя мебель, содержащуюся в 110 морских контейнерах, застрявших в пути.

Или взять ситуацию с 11 румынскими судами, которые оказались в «суэцкой пробке». У них на борту находятся не менее 130 тысяч живых овец! Защитники животных во всем мире заявили о катастрофической ситуации. Овцам грозила мучительная смерть…

Чтобы скопившиеся 450 судов прошли через Суэц, потребуются недели

Проблемы после освобождения Ever Given, конечно, не закончились. По состоянию на утро 29 марта по обе стороны Суэцкого канала скопилось свыше 450 судов с различными грузами. Их было бы еще больше, но часть судовладельцев приняли убыточное для себя решение отправить суда в обход Африки. Такие долгие путешествия совершались до того, как был построен Суэцкий канал. Даже в наши дни это увеличивает путь из Европы в Азию по меньшей мере на пару недель.

Пока сложно сказать, кто потеряет меньше — те компании, чьи суда отправились огибать мыс Доброй Надежды, или те, то велел своим капитанам ждать возобновления работы Суэцкого канала. Дело в том, что проход по нему занимает у одного судна не менее 11 часов. Скорость не должна превышать 9 узлов, иначе вода из канала может размыть берега. Чтобы скопившиеся 450 судов прошли через Суэц, потребуются недели! Кстати, за проход по Суэцкому каналу судна размером с Ever Given его владелец должен заплатить в общей сложности около 250 тысяч долларов.

Но все могло бы быть гораздо хуже. В этом уверен исполнительный директор компании Boskalis Петер Бердовски. Его фирму египетские власти пригласили для решения проблемы с Ever Given. Boskalis и ее подразделение Smit Salvage по праву считаются лучшими экспертами в мире в области морских спасательных работ. Они занимаются этим уже 180 лет. Например, осуществляли подъем на поверхность затонувшей в Баренцевом море российской атомной подлодки «Курск».

Бердовски сравнил нынешнюю операцию со спасением «огромного кита, выбросившегося на берег». Он подчеркнул, что задача стояла непростая, а возможно, и самая сложная в истории морских спасательных операций. «Речь идет о самом тяжелом судне, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело. Ever Given даже без груза весит 200 тысяч тонн. А на нем сейчас находятся около 20 тысяч контейнеров. Да, на кону нет человеческих жизней, как это бывало прежде. Но мы не можем медлить по ряду других причин», — сказал Бердовски.

Специалисты Smit Salvage поднялись на борт Ever Given 25 марта. Они собрали необходимую информацию и провели расчеты, чтобы выработать несколько вариантов снятия судна с мели. «Мы не хотим, чтобы во время операции контейнеровоз затонул или раскололся надвое», — подчеркнул Бердовски 26 марта. Положительным в этой ситуации он назвал тот факт, что корпус контейнеровоза не пострадал. «Нам будет гораздо легче работать сейчас, чем в 2012 году, когда мы вместе с итальянской компанией Tito Neri снимали с рифов круизный лайнер Costa Concordia», — отметил Бердовски.

Голландцы предложили убирать песок из-под Ever Given. Параллельно они уменьшили вес судна, убрав балласт и откачав большую часть топлива. Если бы эти меры не помогли, и судно не удалось бы снять с мели, пришлось бы использовать запасной сценарий — снимать с Ever Given все 20 тысяч контейнеров! На это могло уйти пару месяцев…

Что же стало причиной аварии? Капитан Ever Given утверждает, что виноваты погодные условия. Во время прохождения контейнеровоза через канал неожиданно налетел сильный ветер. Судно развернуло поперек. Однако глава Управления Суэцким каналом Усама Рабийе считает, что плохая погода тут ни при чем. По его мнению, судно село на мель из-за ошибки, допущенной командой. Он также не исключает, что могла быть и техническая неисправность, которую теперь капитан Ever Given попробует утаить. Окончательные причины будут выяснены в ходе расследования, документации для которого, как говорит Рабийе, предостаточно.

Подобные инциденты в Суэцком канале происходит крайне редко. В 2004 году здесь сел на мель танкер Tropic Brilliance. Движение судов было заблокировано на трое суток. В результате танкер удалось снять с мели с помощью буксиров. В октябре 2017 года сел на мель контейнеровоз Japan. Проблему решили за несколько часов.

История судна Ever Given — судно класса Golden, один из крупнейших контейнеровозов в мире. Принадлежит Shoei Kisen Kaisha, дочерней компании по аренде и владению судами японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding. Находится в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine. Спущено на воду в 2018 году. Длина — 400 метров, ширина — 59 метров, что примерно соответствует размерам четырех футбольных полей. Тоннаж гиганта — 230 тысяч тонн. Максимальная скорость — 22,8 узла (42,2 километра в час). Несмотря на то, что Ever Given находится в эксплуатации менее трех лет, инцидент в Суэцком канале не первый в истории судна. 9 февраля 2019 года при движении вниз по течению Эльбы вблизи Гамбурга контейнеровоз прошел недопустимо близко от причала Бланкенезе, вследствие чего задел и сильно повредил стоявший там небольшой пассажирский паром Finkenwerder фирмы HADAG. Во время столкновения Ever Given не терял управления и не останавливался. Однако из-за этой аварии движение судов по Эльбе пришлось временно запретить. Тогда причиной инцидента также был назван сильный ветер.

