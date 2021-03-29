Наследница погибшего миллиардера Петра Келлнера показала любимое занятие

Дочь самого богатого чеха Петра Келлнера Анна Келлнерова ведет страницу в Instagram.

Девушке сейчас 24 года. Она двукратная чемпионка Чехии среди юниоров и двукратная чемпионка Чехии в категории молодых наездников в конном спорте. Анна — самая младшая дочь миллиардера. Она родилась во втором браке Петра Келлнера и Ренаты Келлнеровой.



Самый свежий пост на странице Анны за 23 марта 2021 года. Девушка показала любимое занятие — она верхом на лошади на опушке леса. Конь лакомится первой зеленой травкой.

Под постом Анны появились комментарии с соболезнования в связи с гибелью ее отца. Семье желают быть сильными и никому не доверять, кроме своей интуиции.

Напомним, в субботу, 27 марта, в результате крушения вертолета в горах Аляски, погиб 56-летний чешский миллиардер и предприниматель Петр Келлнер.

По данным «Радио Прага» со ссылкой на полицию Аляски, среди жертв авиакатастрофы, помимо Келлнера, оказались 50-летний Бенджамин Лароше, два местных гида и пилот вертолета. Один человек выжил и находится в тяжелом состоянии в больнице. Предполагается, что группа планировала заняться катанием на лыжах, при котором лыжников спускают с вертолета.

Фото instagram.com/annakellnerova1/

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