Появились «черновые» выводы ВОЗ по поводу возникновения ковида

Во Всемирной организации здравоохранения склоняются к тому, чтобы назвать причиной распространения COVID-19 его передачу от животного к человеку, а не утечку из лаборатории в китайском Ухане.

Как передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «АР», об этом свидетельствуют данные чернового варианта совместного доклада миссии ВОЗ и китайских ученых.

В документе утечку из лаборатории называют «крайне маловероятной». Передачу вируса через второе животное считают вероятной или весьма вероятной, прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку — вероятной, распространение COVID-19 через холодильную цепь продовольственных товаров — возможным, но маловероятным.

Отмечается, что наиболее родственный штамм вируса, вызывающий заболевание COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые являются носителями различных коронавирусов, а «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятков лет, что указывает на недостающее звено» в цепочке причин распространения вируса.

Похожие вирусы обнаружены также у панголинов, заражению COVID подвержены норки и кошки, что говорит об их потенциальном статусе носителя вируса. По данным AP, команда экспертов предложила дальнейшие исследование всех областей возможного источника вируса за исключением его утечки из лаборатории.

Отмечается, что доклад основан в большей степени на данных, собранных в период с середины января по середину февраля во время поездки команды международных экспертов ВОЗ в китайский город Ухань (провинция Хубэй), где впервые был обнаружен COVID-19.

Напомним, что в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции в «красной» зоне оказались Киев, Киевская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Иллюстративное изображение с Pixabay.



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