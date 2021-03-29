27.82 / 28.03 32.71 / 33.07
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Девятилетняя девочка чудом выжила после нападения домашнего хомячка

10:32 29 марта 2021
Саффайр в больнице

Девочка из британского города Ларкхолл едва не умерла после того, как стала жертвой нападения своего домашнего любимца — хомячка по кличке Блу. Как сообщает издание The Sun, девятилетняя Саффайр Суоннэк держала зверьках в руках, когда он неожиданно укусил ее за палец до крови.

Через некоторое время место укуса покраснело и сильно опухло. А по всей руке распространилась сыпь. Мама девочки дала ей антибиотик и понадеялась, что все пройдет. Однако через несколько дней ребенку стало хуже. У нее поднялась высокая температура, сердцебиение опасно ускорилось. Саффайр пришлось срочно госпитализировать и поместить под капельницу. Сначала было подозрение на коронавирус. Результаты теста оказалсиь отрицательными. Потом выяснилось, что зубы хомячка занесли в организм инфекцию.

Врачи сказали, что, если бы инфекция добралась до сердца, ребенок мог бы умереть.

Рану пришлось промывать под общим наркозом.

Хомячка Суоннэки отдали своим родственникам. И посоветовали брать его в руки в боксерских перчатках.

Блу

Фото The Sun

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Саффайр в больнице

Девятилетняя девочка чудом выжила после нападения домашнего хомячка

Петр Келлнер

Погиб миллиардер Петр Келлнер

Александр Мандич

Убит активист Александр Мандич: что известно

Мадонна

62-летняя Мадонна поделилась снимками в эротичном нижнем белье, почти полностью обнажив бюст

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер