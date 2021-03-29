Девятилетняя девочка чудом выжила после нападения домашнего хомячка

Девочка из британского города Ларкхолл едва не умерла после того, как стала жертвой нападения своего домашнего любимца — хомячка по кличке Блу. Как сообщает издание The Sun, девятилетняя Саффайр Суоннэк держала зверьках в руках, когда он неожиданно укусил ее за палец до крови.

Через некоторое время место укуса покраснело и сильно опухло. А по всей руке распространилась сыпь. Мама девочки дала ей антибиотик и понадеялась, что все пройдет. Однако через несколько дней ребенку стало хуже. У нее поднялась высокая температура, сердцебиение опасно ускорилось. Саффайр пришлось срочно госпитализировать и поместить под капельницу. Сначала было подозрение на коронавирус. Результаты теста оказалсиь отрицательными. Потом выяснилось, что зубы хомячка занесли в организм инфекцию.

Врачи сказали, что, если бы инфекция добралась до сердца, ребенок мог бы умереть.

Рану пришлось промывать под общим наркозом.

Хомячка Суоннэки отдали своим родственникам. И посоветовали брать его в руки в боксерских перчатках.

Блу

Фото The Sun



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